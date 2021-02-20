Бобков — об отменённом голе «Торпедо»: судьи всегда говорят, что стараются беречь вратарей

Голкипер «Авангарда» Игорь Бобков подвёл итоги встречи с «Торпедо» (3:2 ОТ).
«Повели в счёте после первого периода, во втором неважно сыграли, много было потерь в центральной зоне, «Торпедо» сравняло. Затем у нас было два неприятных удаления, выстояли, но «пять на четыре» соперник забил. Потом в другую сторону пошли удаления, мы тоже показали свою реализацию, ну а затем наконец-то выиграли в овертайме.
Отменённый гол «Торпедо»? В каждом матче судьи подъезжают и говорят, что стараются оберегать вратарей, потому что мы не приспособлены к столкновениям. Тут получилось, что их форвард вылазил на ворота, прокатился по вратарской и сыграл в меня, из-за чего я не смог сыграть по второму броску, как должен был.
Не ощущаю себя основным голкипером. Я и Грубец готовы к каждому матчу. Всё зависит от того, что объявят утром в день встречи», — передаёт слова Бобкова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Видео момента можно посмотреть с 2:30.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
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