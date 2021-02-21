Игра на открытом воздухе между «Колорадо» и «Вегасом» перенесена из-за проблем со льдом

Стартовавшая встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Колорадо Эвеланш» и «Вегас Голден Найтс», проводимая на открытом катке «Эджвуж Тахо Резорт» у озера Тахо и прерванная после 1-го периода, будет доиграна позднее. Об этом сообщил журналист Том Джуллити в «Твиттере», ссылаясь на слова комиссара лиги Гэри Беттмэна.

Напомним, что после 1-го периода в счёте вели хоккеисты «Колорадо» благодаря заброшенной шайбе Самуэля Жирара. По завершению игрового отрезка встреча была прервана почти на 70 минут из-за проблем со льдом, возникнувших из-за таяния площадки от солнца. По итогу было принято решение о переносе матча на воскресенье, начало — 8:00 мск.

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