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Игра на открытом воздухе между «Колорадо» и «Вегасом» перенесена из-за проблем со льдом

Игра на открытом воздухе между «Колорадо» и «Вегасом» перенесена из-за проблем со льдом
Хоккей / НХЛ 0

Стартовавшая встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Колорадо Эвеланш» и «Вегас Голден Найтс», проводимая на открытом катке «Эджвуж Тахо Резорт» у озера Тахо и прерванная после 1-го периода, будет доиграна позднее. Об этом сообщил журналист Том Джуллити в «Твиттере», ссылаясь на слова комиссара лиги Гэри Беттмэна.

Напомним, что после 1-го периода в счёте вели хоккеисты «Колорадо» благодаря заброшенной шайбе Самуэля Жирара. По завершению игрового отрезка встреча была прервана почти на 70 минут из-за проблем со льдом, возникнувших из-за таяния площадки от солнца. По итогу было принято решение о переносе матча на воскресенье, начало — 8:00 мск.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

НХЛ - регулярный чемпионат
21 февраля 2021, воскресенье. 08:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Не начался
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Жирар (Маккиннон, Рантанен) – 02:58' (5x5)
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