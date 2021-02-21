Вратарь «Колорадо» вышел на раскатку перед игрой с «Вегасом» в солнцезащитных очках

29-летний немецкий голкипер «Колорадо Эвеланш» Филипп Грубауэр впечатлил многих болельщиков своим брутальным внешним видом на раскатке перед игрой регулярного чемпионата НХЛ на открытом воздухе у озера Тахо с «Вегас Голден Найтс».

Вратарь вышел на раскатку в модных солнцезащитных очках, которые ему удалось надеть под защитную маску.

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Напомним, что после 1-го периода в счёте вели хоккеисты «Колорадо» благодаря заброшенной шайбе Самуэля Жирара. По завершению игрового отрезка встреча была прервана почти на 70 минут из-за проблем со льдом, возникнувших из-за таяния площадки от солнца. По итогу было принято решение о переносе матча на воскресенье, начало — 8:00 мск.