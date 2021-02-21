НХЛ изменила время начала второго матча на озере Тахо после срыва первой встречи

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» – «Вегас Голден Найтс», ставший первой встречей под открытым небом в 2021 году, приостановлен из-за растаявшего льда. Встреча, которая началась 20 февраля в 23:00 мск, будет доиграна 21 февраля, начало — в 8:00 мск.

Встреча проходила на льду южного берега на озере Тахо, расположенного на границе штатов Калифорния и Невада, однако после первого периода была приостановлена. Причиной стало солнце, из-за которого ухудшилось качество ледового покрытия, и хоккеисты и судьи стали испытывать проблемы с катанием.

После срыва первого матча на озере Тахо Национальная хоккейная лига приняла решение об изменении времени начала второго матча на открытом воздухе. Матч между «Филадельфией Флайерз» и «Бостон Брюинз», ранее назначенный на 2 p.m. ET (21 февраля, 22:00 мск), перенесён на 7:30 p.m. ET (22 февраля, 3:30 мск). На официальном сайте НХЛ отмечается, что такое решение было принято в целях безопасности игроков из-за прогноза солнечной погоды без облаков и нетипично высокой температуры воздуха.