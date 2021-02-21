Лафренье набрал 2 очка в 16 матчах в сезоне НХЛ. Оба его гола принесли «Рейнджерс» победы

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан Арена» в матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на своём льду проиграл «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 1:4.
Героями матча стали российские нападающие «Рейнджерс» Артемий Панарин и Павел Бучневич, отдавшие по две результативные передачи, а также канадский форвард Райан Строум, набравший 2 (1+1) очка. По одной шайбе в «Рейнджерс» забросили Крис Крайдер, Алексис Лафренье и Мика Зибанеджад.
Первый номер драфта НХЛ-2020 Лафренье забил гол после передачи Панарина и прервал восьмиматчевую серию без очков. В 16 матчах в активе 19-летнего канадца стало 2 (2+0) очка при показателе полезности «-7». При этом оба гола канадского форварда принесли «Рейнджерс» победы. Первую шайбу в НХЛ Алексис забросил в овертайме в ворота «Баффало Сэйбрз».
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