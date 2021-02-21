Макдэвид набрал 37 очков в 20 матчах сезона НХЛ. Это лучший результат в лиге с 2002 года
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» разгромил «Калгари Флэймз» со счётом 7:1.
В составе победителей шайбы забросили Коннор Макдэвид (3), Райан Ньюджент-Хопкинс (2), Алекс Чиассон и Джош Арчибальд. На счету Макдэвида также две результативные передачи. Таким образом, 24-летний канадский форвард набрал пять очков в одном матче. Канадец возглавляет бомбардирскую гонку, набрав 37 (12+25) очков в 20 матчах. Это лучший результат на таком отрезке сезона начиная с 2002 года, когда 37-летний нападающий «Питтсбург Пингвинз» Марио Лемье набрал 41 очко.
В следующих матчах, 24 и 26 февраля, «Эдмонтон» на выезде сыграет с «Ванкувер Кэнакс», а «Калгари» 23 и 25 февраля проведёт встречи с «Торонто Мэйпл Лифс».
«Эдмонтон» разгромил «Калгари», у Макдэвида 3 гола и 2 ассиста
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