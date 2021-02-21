Защитник Алишлалов рассказал забавную историю, как узнал о дебюте за ЦСКА

Защитник системы ЦСКА Малик Алишлалов после проигрыша в матче регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо» (1:4) поделился эмоциями от дебюта в лиге.

«Рад, что в этом сезоне вернулся домой, в Россию. И в МХЛ, и в КХЛ прекрасный уровень для развития, так что играть тут – отличная возможность для роста. Можно ли сравнить дебют в МХЛ и КХЛ? Эмоций от сегодняшней игры все-таки больше. Это просто что-то космическое, мне кажется, до сих пор не осознал, что сыграл в КХЛ.

Как узнал, что мне нужно играть в КХЛ? Забавная история. Это было вечером, у молодёжной команды был выходной. Ужинал. Вдруг звонок с незнакомого номера. Не хотелось говорить с кем-то чужим, но я ответил. Оказалось, это начальник нашей команды. Да-да, почему-то у меня не было его в записной книжке. В общем, он сказал, что в субботу буду играть в КХЛ. И всё, вечер сразу же удался. Заранее о дебютном матче сказал только семье, особо не афишировал эту тему. Думаю, многие друзья сегодня удивились, увидев меня по телевизору», – отметил защитник в интервью пресс-службе МХЛ.