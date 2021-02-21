Президент «Нэшвилла» — о результатах клуба: все мы сердиты и сбиты с толку

Президент «Нэшвилл Предаторз» Шон Генри назвал результаты команды неудовлетворительными, но заявил, что руководство клуба не рассматривает возможность отставки бессменного генменеджера Дэвида Пойла.
«Независимо от того, кем вы являетесь – владельцем, президентом, генменеджером, игроком, – ощущения одинаковые. Все мы сердиты и сбиты с толку. Мы все верили, что этот состав способен на большее.
Увольнение Пойла? Наш владелец не боится вносить изменения, но он не делает какие-то ходы лишь для того, чтобы сделать их. Он делает это, когда всё просчитает. Конечно, если бы кто-то из нас смотрел на ситуацию по-другому, пришлось бы подумать об изменениях. Но сейчас нет никаких дискуссий на тему «давайте-ка возьмём топор», что мы сейчас наблюдаем в «Твиттере», – цитирует Генри The Athletic.
- 21 февраля 2021
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