Президент «Нэшвилла» — о результатах клуба: все мы сердиты и сбиты с толку

Президент «Нэшвилл Предаторз» Шон Генри назвал результаты команды неудовлетворительными, но заявил, что руководство клуба не рассматривает возможность отставки бессменного генменеджера Дэвида Пойла.

«Независимо от того, кем вы являетесь – владельцем, президентом, генменеджером, игроком, – ощущения одинаковые. Все мы сердиты и сбиты с толку. Мы все верили, что этот состав способен на большее.

Увольнение Пойла? Наш владелец не боится вносить изменения, но он не делает какие-то ходы лишь для того, чтобы сделать их. Он делает это, когда всё просчитает. Конечно, если бы кто-то из нас смотрел на ситуацию по-другому, пришлось бы подумать об изменениях. Но сейчас нет никаких дискуссий на тему «давайте-ка возьмём топор», что мы сейчас наблюдаем в «Твиттере», – цитирует Генри The Athletic.