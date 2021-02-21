«Сибирь» в гостях разгромила «Барыс», забросив 5 шайб

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ новосибирская «Сибирь» обыграла казахстанский «Барыс». Встреча проходила на стадионе «Барыс-Арена» в Нур-Султане и завершилась со счётом 5:1 (0:0, 3:0, 2:1) в пользу подопечных Николая Заварухина.
Одним из главных героев встречи стал форвард «Сибири» Владислав Ушенин, он оформил дубль. Два очка в составе победителей набрал Никита Шашков. Голкипер гостей Антон Красоткин отразил 28 бросков. В «Барысе» единственную шайбу забросил Никита Михайлис.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» в гостях встретится с казанским «Ак Барсом», а «Сибирь» в Челябинске — с местным «Трактором». Обе встречи состоятся 23 февраля.
- 21 февраля 2021
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