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«Сибирь» в гостях разгромила «Барыс», забросив 5 шайб

«Сибирь» в гостях разгромила «Барыс», забросив 5 шайб
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ новосибирская «Сибирь» обыграла казахстанский «Барыс». Встреча проходила на стадионе «Барыс-Арена» в Нур-Султане и завершилась со счётом 5:1 (0:0, 3:0, 2:1) в пользу подопечных Николая Заварухина.

Одним из главных героев встречи стал форвард «Сибири» Владислав Ушенин, он оформил дубль. Два очка в составе победителей набрал Никита Шашков. Голкипер гостей Антон Красоткин отразил 28 бросков. В «Барысе» единственную шайбу забросил Никита Михайлис.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» в гостях встретится с казанским «Ак Барсом», а «Сибирь» в Челябинске — с местным «Трактором». Обе встречи состоятся 23 февраля.

КХЛ - регулярный чемпионат
21 февраля 2021, воскресенье. 14:00 МСК
Барыс
Нур-Султан
Окончен
1 : 5
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Ушенин Владислав (Ушенин Вячеслав, Шашков) – 23:25' (5x5)   0:2 Ушенин Владислав (Шашков) – 30:10' (5x5)   0:3 Саюстов (Овчинников, Сетдиков) – 32:24' (5x5)   0:4 Ли – 51:42' (5x5)   0:5 Романцев (Гуркин, Алексеев) – 55:07' (5x5)   1:5 Михайлис (Линтуниеми) – 56:24' (5x4)
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