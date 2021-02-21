Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Михайлис: уступили «Сибири» в движении, «Барыс» плохо играл в обороне и атаке

Михайлис: уступили «Сибири» в движении, «Барыс» плохо играл в обороне и атаке
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (1:5).

«Cегодня «Сибирь» очень здорово играла. Хорошее движение предложила нам. У нас не было должного настроя на игру. Пытались что-то исправить, но ничего не получалось. Уступили в движении, это в первую очередь. Плохо мы играли в обороне, в средней зоне и атаке. Будем делать выводы, исправлять. В следующем матче будет совсем другая игра.

Мы не помогали сегодня нашим вратарям. Очень много бросков, добиваний. Если бы ребята помогли Карли, то он сыграл бы надёжнее. Очень много сегодня было технического брака. Казалось, мы начали играть активно, цепляемся в зоне за шайбу, но соперник сыграл с нами плотно. Не дали нам показать себя.

Надеемся, что Мэтью Фрэттин сыграет уже в поездке. Он с нами едет», — приводит слова Михайлиса пресс-служба КХЛ.

«Сибирь» в гостях разгромила «Барыс», забросив 5 шайб
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021