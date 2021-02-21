Михайлис: уступили «Сибири» в движении, «Барыс» плохо играл в обороне и атаке

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (1:5).

«Cегодня «Сибирь» очень здорово играла. Хорошее движение предложила нам. У нас не было должного настроя на игру. Пытались что-то исправить, но ничего не получалось. Уступили в движении, это в первую очередь. Плохо мы играли в обороне, в средней зоне и атаке. Будем делать выводы, исправлять. В следующем матче будет совсем другая игра.

Мы не помогали сегодня нашим вратарям. Очень много бросков, добиваний. Если бы ребята помогли Карли, то он сыграл бы надёжнее. Очень много сегодня было технического брака. Казалось, мы начали играть активно, цепляемся в зоне за шайбу, но соперник сыграл с нами плотно. Не дали нам показать себя.

Надеемся, что Мэтью Фрэттин сыграет уже в поездке. Он с нами едет», — приводит слова Михайлиса пресс-служба КХЛ.