Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Ставровский: ХК «Сочи» дал хороший бой мастеровитому и грозному сопернику

Ставровский: ХК «Сочи» дал хороший бой мастеровитому и грозному сопернику
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

Главный тренер ХК «Сочи» Евгений Ставровский прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (3:4 Б).

«Игра получилась очень интересной. Думаю, болельщикам понравилось. Мы сегодня дали хороший бой мастеровитому и грозному сопернику. Ребята молодцы, спасибо им за игру! Немножко уступили в первом периоде, но оставшиеся периоды играли здорово. Здорово, что сумели дважды вытащить игру. Это показывает, что характер у нашей команды есть. В овертайме моменты были и у нас, и у соперника, но никто не сумел их реализовать, а буллиты – это лотерея, к сожалению, мы в нее сегодня проиграли.

Дебют Дмитрия Константинова? Молодец парень! Не потерялся, даже несколько раз бросил по воротам. Старался выполнить установку, это самое главное. Думаю, что дальше будем его использовать и смотреть на его прогресс.

Какие эмоции испытал, когда Мищенко сравнял счёт на последней секунде? На таком уровне такое случилось впервые. Когда сравниваешь за секунду до конца, адреналин зашкаливает, а эмоции, конечно, только положительные!» — приводит слова Ставровского пресс-служба клуба.

«Автомобилист» обыграл ХК «Сочи» в серии буллитов
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021