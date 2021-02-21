Панарин: «Рейнджерс» двигаются в правильном направлении, чувствуем всё больше уверенности

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (4:1).

«Мы чувствовали себя хорошо, и у нас было много моментов. И не забили, а потом забили. Так что у нас было нормальное взаимопонимание. И очень здорово, что Алекс (Лафренье. — Прим. «Чемпионата») забил.

Выигрывать всегда хорошо. Мы в команде чувствуем всё больше уверенности в себе. Возникает больше уважения друг к другу. Мы двигаемся в правильном направлении», — цитирует Панарина официальный сайт НХЛ на русском языке.

Героями матча стали российские нападающие «Рейнджерс» Артемий Панарин и Павел Бучневич, отдавшие по две результативные передачи, а также канадский форвард Райан Строум, набравший 2 (1+1) очка. Ещё по шайбе у «Рейнджерс» забросили Крис Крайдер, Алексис Лафренье и Мика Зибанеджад.