Зборовский — о матче с «Сочи»: стыдно перед болельщиками за такую игру

Защитник «Автомобилиста» Сергей Зборовский прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с ХК «Сочи» (4:3 Б).

«Не могу сказать, что положительные эмоции. Главное, что взяли два очка. Играли очевидно плохо, все это прекрасно понимают, стыдно перед болельщиками за такую игру. Не знаю, что случилось в конце третьего периода, не могу назвать это даже расслаблением. Сейчас боремся за более высокую позицию в таблице, расслабления нет, нужно порыться в самих себе, посмотреть в зеркало», — приводит слова Зборовского пресс-служба КХЛ.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» в гостях встретится со столичным «Динамо», а «Сочи» в Москве — со «Спартаком». Обе встречи состоятся 23 февраля.