Зуб заработал 4-е очко за «Оттаву» в НХЛ, отдав голевую передачу в игре с «Монреалем»

В Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-Центр» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Оттавой Сенаторз» и «Монреаль Канадиенс». После 1-го периода счёт равный – 1:1.

На 10-й минуте встречи российский защитник «Оттавы» Артём Зуб начал атаку своей команды передачей из своей зоны на форварда Дрейка Батерсона, который сумел протащить шайбу вдоль борта и, обыграв защитника, оказаться у зоны Джейка Аллена, защищавшего ворота «Монреаля», в воротах которого и оказалась шайба после нескольких курьёзных рикошетов.

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Для Артёма Зуба это набранное очко стало 4-м в НХЛ. На его счету 1 гол и 3 результативных передачи в 11 встречах при показателе полезности «0».