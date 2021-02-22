Форвард Трэвис Зейджак прокомментировал 1000-й матч за «Дэвилз»

Нападающий команды Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» Трэвис Зейджак прокомментировал результаты встречи с «Вашингтон Кэпиталз» (3:4), а также впечатлениями от 1000-го матча за «дьяволов»
«Это не тот результат, на который мы надеялись. Тем не менее для меня это был особенный момент, который я никогда не забуду. Ребята и организация проделали огромную работу, они сделали это событие действительно памятным для меня. Это определённо то, что я никогда не забуду», — приводит слова Зейджака официальный сайт НХЛ.
Напомним, для нападающего «Нью-Джерси» Трэвиса Зейджака это встреча стала 1000-й в составе команды. Он стал четвёртым игроком в истории «Дэвилз», сыгравшим 1000 матчей за клуб. На счету 35-летнего Зейджака, который всю карьеру защищал цвета «дьяволов», 534 (197+337) очков при показателе полезности «-20».
- 22 февраля 2021
-
09:47
-
09:33
-
09:15
-
08:55
-
08:37
-
08:30
-
07:05
-
06:29
-
06:10
-
05:47
-
03:47
-
01:53
-
01:02
- 21 февраля 2021
-
23:49
-
23:37
-
23:26
-
22:43
-
22:36
-
21:47
-
21:14
-
21:00
-
20:46
-
20:33
-
19:56
-
19:29
-
18:55
-
18:38
-
18:05
-
17:47
-
17:34
-
17:00
-
16:14
-
15:55
-
15:25
-
14:45