Форвард Трэвис Зейджак прокомментировал 1000-й матч за «Дэвилз»

Нападающий команды Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» Трэвис Зейджак прокомментировал результаты встречи с «Вашингтон Кэпиталз» (3:4), а также впечатлениями от 1000-го матча за «дьяволов»



«Это не тот результат, на который мы надеялись. Тем не менее для меня это был особенный момент, который я никогда не забуду. Ребята и организация проделали огромную работу, они сделали это событие действительно памятным для меня. Это определённо то, что я никогда не забуду», — приводит слова Зейджака официальный сайт НХЛ.

Напомним, для нападающего «Нью-Джерси» Трэвиса Зейджака это встреча стала 1000-й в составе команды. Он стал четвёртым игроком в истории «Дэвилз», сыгравшим 1000 матчей за клуб. На счету 35-летнего Зейджака, который всю карьеру защищал цвета «дьяволов», 534 (197+337) очков при показателе полезности «-20».