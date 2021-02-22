Назаров: Панарин избил девушку в баре лет 10 назад. Слышал о € 40 тыс., чтобы закрыть дело

Бывший главный тренер «Витязя» Андрей Назаров сообщил, что экс-форвард подмосковного клуба, а ныне нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин избил 18-летнюю девушку в Риге в 2011 году.



«В Риге 11 декабря 2011-го наш «Витязь» проиграл местному «Динамо» со счётом 0:2. Панарин за весь матч сумел лишь несколько раз бросить по воротам. Такое ощущение, что экономил энергию для вечерних «подвигов».



Нам предстояло вылетать в Минск наутро. Большинство хоккеистов пошли отдыхать по номерам. Кроме нескольких легионеров и Артемия.



Он решил расслабиться? Погулял в баре отеля «Рэдиссон». Причём в процессе вечернего отдыха ему чем-то не понравилась юная посетительница заведения. 18-летнюю гражданку Латвии наш нападающий отправил на пол несколькими мощными ударами.



Известен ли повод? Сейчас уже сложно сказать. Избив девушку, он поспешил в номер. И просил довести его товарища по команде Мишу Анисина, который в баре, в отличие от Артемия, заказывал только сок. Но полиция подъехала быстро. Панарина задержали. Составили протокол.



Светило уголовное дело, суд и реальный срок. Но за Панарина вступились авторитетные жители Риги. Прошли переговоры с полицейским начальством. Я в переговорах не участвовал, но слышал про цифру в € 40 тысяч наличными за то, чтобы спустить дело на тормозах.



Провёл как тренер воспитательную беседу? Да, но не это главное. Мы же перед родителями той девочки, которая пострадала от Панарина, и перед ней самой даже не извинились. Зато сделали всё, чтобы наша восходящая звезда не загремела в каталажку. Не загубил карьеру. В его жизни не случилось бы ни НХЛ со 100 миллионами от «Рейнджерс», ни красавицы жены в одном из самых богатых городов мира. Отсидев несколько лет, калымил бы таксистом или работал бы сейчас на заправке в городе Чехове.

Тюрьма могла бы загубить? По-разному бывает. Но что сейчас точно понятно: мы тогда оказались неправы. Артемий не заслужил того, чтобы его всем миром спасали от наказания за то, что он бил девушку.



Раз оступился — с кем не бывает? Так если бы раз. А ведь было и воровство из карманов у его же товарищей по детской команде. Причём он сам позже рассказывал об этом. И готовность поднять руку на слабого. И провокации — пусть словесные — последних лет в его соцсетях», — приводит слова Назарова «Комсомольская правда».