«Куньлунь Ред Стар» — СКА: опубликованы составы команд

Китайский «Куньлунь Ред Стар» и санкт-петербургский СКА опубликовали составы на предстоящий матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Подмосковье на стадионе «Арена-Мытищи». Встреча состоится сегодня, 22 февраля, начало — в 17:00 мск.

«Куньлунь Ред Стар»:

Шикин (Смит);

Спроул — Балдаев, Спенсер Фу — Локхарт — Вонг;

Челиос — Мозик, Шинкарук — Уэллман — Верек;

Шустр — Фрэм, Лещенко — Коллинз — Торопченко;

Стариков, Баканов, Шашков — Николишин — Паркер Фу.

СКА:

Хелльберг (Аскаров);

Галенюк — Бенгтссон, Марченко — Каменев — Николаев;

Дыбленко — Хафизуллин, Старков — Аалтонен — Чибриков;

Кирсанов — Антипин, Тимкин — Кукштель — Грошев;

Бринкман А. — Яруллин, Ткачёв — Вей — Стрёмвалль.