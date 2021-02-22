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«Куньлунь Ред Стар» — СКА: опубликованы составы команд

«Куньлунь Ред Стар» — СКА: опубликованы составы команд
Хоккей / КХЛ 0

Китайский «Куньлунь Ред Стар» и санкт-петербургский СКА опубликовали составы на предстоящий матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Подмосковье на стадионе «Арена-Мытищи». Встреча состоится сегодня, 22 февраля, начало — в 17:00 мск.

«Куньлунь Ред Стар»:

Шикин (Смит);
Спроул — Балдаев, Спенсер Фу — Локхарт — Вонг;
Челиос — Мозик, Шинкарук — Уэллман — Верек;
Шустр — Фрэм, Лещенко — Коллинз — Торопченко;
Стариков, Баканов, Шашков — Николишин — Паркер Фу.

СКА:

Хелльберг (Аскаров);
Галенюк — Бенгтссон, Марченко — Каменев — Николаев;
Дыбленко — Хафизуллин, Старков — Аалтонен — Чибриков;
Кирсанов — Антипин, Тимкин — Кукштель — Грошев;
Бринкман А. — Яруллин, Ткачёв — Вей — Стрёмвалль.

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