Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Йокерит» — «Витязь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Главный тренер сборной России U18 Альберт Лещёв возглавил «СКА-1946»

Главный тренер сборной России U18 Альберт Лещёв возглавил «СКА-1946»
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

Пресс-служба санкт-петербургского СКА в «Твиттере» сообщила об изменениях в тренерских штабах команд системы.

«В штабах команд системы СКА произошли изменения. Александр Титов займёт должность старшего тренера – помощника Валерия Брагина, Андрей Козырев переходит в «СКА-1946», Альберт Лещёв станет главным тренером «СКА-1946».

Напомним, Александр Титов ранее работал в «СКА-Неве», а также был ассистентом Валерия Брагина в сборной России на Кубке Первого канала, где национальная команда одержала три победы в трёх матчах. Альберт Лещёв входил в штаб национальной сборной на победных Шведских хоккейных играх, а также занимает пост главного тренера юниорской сборной России U18 и будет готовить команду к чемпионату мира, который пройдёт с 26 апреля по 6 мая в США», — говорится в сообщении клуба.

Бердичевского уволили из СКА-1946. Команда не забивала три матча подряд
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021