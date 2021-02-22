Главный тренер сборной России U18 Альберт Лещёв возглавил «СКА-1946»

Пресс-служба санкт-петербургского СКА в «Твиттере» сообщила об изменениях в тренерских штабах команд системы.

«В штабах команд системы СКА произошли изменения. Александр Титов займёт должность старшего тренера – помощника Валерия Брагина, Андрей Козырев переходит в «СКА-1946», Альберт Лещёв станет главным тренером «СКА-1946».

Напомним, Александр Титов ранее работал в «СКА-Неве», а также был ассистентом Валерия Брагина в сборной России на Кубке Первого канала, где национальная команда одержала три победы в трёх матчах. Альберт Лещёв входил в штаб национальной сборной на победных Шведских хоккейных играх, а также занимает пост главного тренера юниорской сборной России U18 и будет готовить команду к чемпионату мира, который пройдёт с 26 апреля по 6 мая в США», — говорится в сообщении клуба.