«Анахайм» вызвал из АХЛ самого ценного игрока МЧМ-2021 Тревора Зеграса
Клуб Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» вызвал американского нападающего Тревора Зеграса из АХЛ. Об этом информирует официальный сайт клуба.
19-летний форвард провёл за «Сан-Диего Галлз» 8 матчей в регулярном чемпионате АХЛ и набрал 9 (4+5) очков при показателе полезности «+4» и 8 минутах штрафного времени. Он был выбран «Анахаймом» на драфте НХЛ-2019 в первом раунде под 9-м общим номером.
Напомним, что проспект «Анахайма» Зеграс был признан самым ценным игроком МЧМ-2021. В составе сборной США он выиграл золотые медали. Также Тревор выиграл гонку бомбардиров, набрав 18 (7+11) очков в семи матчах. Зеграс набирал очки во всех встречах на турнире в Эдмонтоне.
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