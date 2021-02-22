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СКА отыгрался с 0:3 в третьем периоде и победил «Куньлунь»

СКА отыгрался с 0:3 в третьем периоде и победил «Куньлунь»
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ СКА обыграл китайский «Куньлунь Ред Стар». Встреча проходила на стадионе «Арена-Мытищи» в Подмосковье и завершилась со счётом 4:3 (0:2, 0:1, 4:0) в пользу подопечных Валерия Брагина.

Одним из главных героев встречи стал форвард СКА Кирилл Марченко, который забросил победную шайбу за 16 секунд до сирены и набрал 3 (2+1) очка. Дубль в составе «армейцев» также оформил Мальте Стрёмвалль. Голкипер гостей Магнус Хелльберг отразил 17 бросков.

Это третье кряду поражение китайского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» дома встретится с казахстанским «Барысом», а СКА в Санкт-Петербурге — с подольским «Витязем». Обе встречи состоятся 25 февраля.

КХЛ - регулярный чемпионат
22 февраля 2021, понедельник. 17:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
3 : 4
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Шашков (Николишин, Челиос) – 03:36' (5x5)   2:0 Уэллман (Шинкарук, Верек) – 15:56' (5x5)   3:0 Фу – 37:35' (5x5)   3:1 Стрёмвалль – 44:38' (5x5)   3:2 Марченко (Бринкман, Аалтонен) – 45:08' (5x5)   3:3 Стрёмвалль (Марченко, Вей) – 55:08' (5x4)   3:4 Марченко (Кирсанов, Ткачёв) – 59:44' (5x5)
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