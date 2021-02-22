СКА отыгрался с 0:3 в третьем периоде и победил «Куньлунь»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ СКА обыграл китайский «Куньлунь Ред Стар». Встреча проходила на стадионе «Арена-Мытищи» в Подмосковье и завершилась со счётом 4:3 (0:2, 0:1, 4:0) в пользу подопечных Валерия Брагина.

Одним из главных героев встречи стал форвард СКА Кирилл Марченко, который забросил победную шайбу за 16 секунд до сирены и набрал 3 (2+1) очка. Дубль в составе «армейцев» также оформил Мальте Стрёмвалль. Голкипер гостей Магнус Хелльберг отразил 17 бросков.

Это третье кряду поражение китайского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» дома встретится с казахстанским «Барысом», а СКА в Санкт-Петербурге — с подольским «Витязем». Обе встречи состоятся 25 февраля.