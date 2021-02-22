Шемберг: почему Панарина так заботят эти слова? Все знают, что за персонаж Назаров

Шимон Шемберг, управляющий директор альянса европейских хоккейных клубов, один из основателей «Тройного золотого клуба», который много лет проработал в ИИХФ, прокомментировал слова Андрея Назарова о нападающем «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемии Панарине.

«Я не понимаю, почему Панарина так заботят эти слова. Почему он сидит и прячется? Все же знают, что за персонаж Назаров. К тому же «Рейнджерс» поддерживает Артемия», — отметил Шемберг в своём «твиттере».

Ранее бывший главный тренер «Витязя» Андрей Назаров сообщил, что экс-форвард подмосковного клуба, а ныне нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин в 2011 году избил в Риге 18-летнюю девушку.

В нынешнем сезоне 29-летний форвард принял участие в 14 матчах регулярного чемпионата, забросил 5 шайб и отдал 13 результативных передач при показателе полезности «–3».