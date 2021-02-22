Хуршудян — о ситуации с Панариным: возможно, за этим кроется что-то большее

Бывший обозреватель «Вашингтон Кэпиталз» Изабель Хуршудян, работающая в настоящее время корреспондентом Washington Post в Москве, прокомментировала слова бывшего главного тренера «Витязя» Андрея Назарова, который обвинил нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в избиении в 2011 году в Риге 18-летней девушки.

«Странно всё это. Панарин критиковал Кремль, но, хотя эта история и попала в заголовки газет в России, она не привлекла здесь такого большого внимания, чтобы заставить его покинуть Нью-Йорк. Возможно, за этим кроется что-то большее», — написала Хуршудян в своём «твиттере».

В нынешнем сезоне 29-летний форвард принял участие в 14 матчах регулярного чемпионата, забросил 5 шайб и отдал 13 результативных передач при показателе полезности «–3».