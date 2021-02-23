Павел Бучневич признан первой российской звездой минувшей недели НХЛ

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич признан первой российской звездой минувшей недели по версии русскоязычного сайта НХЛ.
Бучневич набрал очки во всех трёх матчах недели, забив 1 гол и сделав 3 результативные передачи.
Второй звездой стал форвард «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников. Ему также удалось на минувшей неделе набрать 4 (1+3) очка в 3 матчах.
Третья звезда — вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин. Россиянин на прошлой неделе принял участие в одном матче. 16 февраля в игре с «Баффало Сэйбрз» (3:0), Сорокин отразил все 20 бросков и оформил шатаут.
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.
- 23 февраля 2021
-
03:45
-
02:49
-
02:17
- 22 февраля 2021
-
23:40
-
23:32
-
23:24
-
22:45
-
22:26
-
22:13
-
21:55
-
21:44
-
21:29
-
21:05
-
21:00
-
20:43
-
20:42
-
20:25
-
20:24
-
19:55
-
19:42
-
19:42
-
19:30
-
19:20
-
19:06
-
18:35
-
18:10
-
17:43
-
17:10
-
16:47
-
16:14
-
15:55
-
15:28
-
15:01
-
14:50
-
14:31