Павел Бучневич признан первой российской звездой минувшей недели НХЛ

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Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич признан первой российской звездой минувшей недели по версии русскоязычного сайта НХЛ.

Бучневич набрал очки во всех трёх матчах недели, забив 1 гол и сделав 3 результативные передачи.

Второй звездой стал форвард «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников. Ему также удалось на минувшей неделе набрать 4 (1+3) очка в 3 матчах.

Третья звезда — вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин. Россиянин на прошлой неделе принял участие в одном матче. 16 февраля в игре с «Баффало Сэйбрз» (3:0), Сорокин отразил все 20 бросков и оформил шатаут.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.