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Американский форвард разбил Кныжову лицо в его первой драке в НХЛ

В Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимает «Миннесоту Уайлд». После первого периода гости впереди — 2:1.

На 18-й минуте матча подрались российский защитник хозяев Николай Кныжов и американский форвард гостей Маркус Фолиньо. Первая драка Кныжова за карьеру в НХЛ сложилась неудачным образом для россиянина. Фолиньо разбил Николаю лицо, и лайнсмены остановили бой.

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Одним из главных героев первого периода стал российский форвард «дикарей» Кирилл Капризов. Бывший форвард ЦСКА сначала отметился результативной передачей, а в следующей смене отличился самостоятельно, забросив четвёртую шайбу в сезоне и за карьеру в НХЛ. Голевая передача стала для Кирилла девятой.