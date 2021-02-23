Фолиньо — о решении остановить бой с Кныжовым: подумал, что этого достаточно
Нападающий «Миннесоты Уайлд» Маркус Фолиньо после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс» (6:2) прокомментировал драку с защитником «акул» Николаем Кныжовым. Первая драка Кныжова за карьеру в НХЛ сложилась неудачным образом для россиянина. Фолиньо разбил Николаю лицо, и лайнсмены остановили бой с согласия Маркуса.
«Я попал по нему первым же ударом, а вторым разбил лицо в кровь. Я знаю, что дрался с молодым парнем, который, вероятно, не знал всех бойцовских нюансов. Я просто подумал, что этого достаточно», — приводит слова Фолиньо журналист Дэн Мизутани.
В нынешнем сезоне 22-летний Кныжов принял участие в 17 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых сделал две результативные передачи.
Американский форвард разбил Кныжову лицо в его первой драке в НХЛ
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