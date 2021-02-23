Яшкин: сегодня посмотрим, сумею ли догнать Мальцева

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Яшкин поделился ощущениями от возможности побить клубный рекорд по голам в одном сезоне чемпионата страны, принадлежащий Александру Мальцеву. В сезоне- 1970/1971 Мальцев забросил 37 шайб в сезоне, сейчас в активе Яшкина 36 точных бросков.
«Сегодня посмотрим, сумею ли догнать его. Конечно, очень приятно, что мне удалось приблизиться. Благодарен всем ребятам, с которыми мы продолжаем идти к новым победам и рекордам.
В чём секрет успеха? Я думаю, что улучшилось понимание игры в лиге. Я нахожу места, в которых могу быть полезен и откуда у меня получается забрасывать шайбы. Наверное, 30 голов из 36 я забил, располагаясь на пятаке. В этом и есть залог успеха», — сказал Яшкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову.
- 23 февраля 2021
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