Назаров: обозначил свою гражданскую позицию, потому что мне стыдно перед отцом той девочки

Бывший тренер клубов КХЛ Андрей Назаров выступил с разъяснением своих обвинений в адрес форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина. Недавно Назаров дал интервью, в котором сообщил, что экс-форвард «Витязя», а ныне нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» в 2011 году в Риге избил 18-летнюю девушку. После публикации этого сообщения Панарин ушёл в отпуск.

«Он высказался через клуб. Есть ответ с отрицанием, это его право. Я не хочу какой-то там истории. Я хочу извиниться перед пострадавшей девушкой, перед её отцом за тот поступок Панарина. Я извиняюсь лично. Не Панарин. Потому что я был главным тренером на тот момент. Да, был молодым, мне было 37 лет. Мне не нужны деньги от Панарина, если кто-то подумал о таком. Я просто хочу, чтобы он прокомментировал ситуацию, о которой знает половина хоккейной страны, если не вся. Это не было ни для кого секретом, просто не выходило наружу столько лет.

Почему сказал только сейчас? Хороший вопрос. Не знаю. Честно скажу, наверное, повзрослел. Понимаете, когда тебе 37 лет, находишься в хайпе, общаешься с серьёзными людьми, то многого не понимаешь. А когда тебе 46, то ты понимаешь, что в этой ситуации мы были неправы и нужно было поступать по-другому, не скрывать. Я ещё раз хочу извиниться за то, что поступил неправильно и помог Панарину спрыгнуть с этой истории. Я лично помогал ему, и я извиняюсь за это. Прошу его прокомментировать, пусть расскажет правду. Что он скажет? Улыбнётся? Хорошо! Те, кто его знает, всё поймут. Такие истории случаются, они не единичны, и все почему-то молчат, забывают. А меня это гложет изнутри, потому и решил рассказать. Это моя гражданская позиция. У Панарина она тоже есть — почему у меня не может её быть? Если кто-то считает, что я вру, то есть свидетели. Посмотрите, кто был тогда в команде.

Почему молчит Панарин? Вы и не услышите ту сторону. Он и не обязан говорить. Я обозначил свою гражданскую позицию, потому что мне стыдно перед отцом той девочки. Так и напишите. А у хоккеистов из того состава обязательно спросите, что было в Риге. Эти ребята неподкупные, за две копейки молчать не будут», – цитирует Назарова РИА «Новости».