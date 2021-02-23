Кравчук — о деле Панарина: не думаю, что «Рейнджерс» уже готовы воспользоваться ситуацией

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук поделился мнением о том, будет ли «Нью-Йорк Рейнджерс» пытаться сократить контракт Артемия Панарина на фоне скандала вокруг него.

«Подписывая полтора года назад с Панариным стомиллионный контракт, «Рейнджеры» надеялись получить сильного лидера, вокруг которого будет строиться кубковое будущее команды. Прошёл слишком короткий срок, чтобы понять, оправдываются ли надежды. Поэтому не думаю, что клуб уже готов воспользоваться ситуацией и оптимизировать контракт.



Моё мнение — прошлый сезон получился для Артемия очень качественным. Не столько даже в командном плане, сколько в личном. Этим летом «Рейнджерс» был активен на трансферном рынке, плюс повезло в лотерее с первым выбором на драфте в виде Лафренье. Ожидания от «Рейнджерс» сезона-2021/2022 были высокими, но старт получился слабым.



Статистика у Панарина этой зимой очень неплохая: 14 матчей — 5 голов, 13 передач, "-1". Наверное, есть резервы в плане заброшенных шайб и общего лидерства. Может, кто-то ожидал, что Панарин локомотивом потащит Лафренье, но пока молодой канадец откровенно разочаровывает — лишь два очка в 16 матчах при «-7», — цитирует Кравчука Russia-Hockey.