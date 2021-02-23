Кравчук: по уровню таланта Бучневич — один из лучших россиян в НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук поделился мнением об игре голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина и нападающего этой команды Павла Бучневича в нынешнем сезоне НХЛ.

«Очень рад за Шестёркина. Видимо, он полностью созрел для переезда в НХЛ и оказался готов занять пост номер один. В клубе сразу увидели, что приехал молодой, сконцентрированный и пока недорогой голкипер — и ветеран Хенрик Лундквист с его мощным контрактом достаточно быстро уехал. Психологическая устойчивость — вот чем Шестёркин удивил.



По уровню таланта Бучневич — один из лучших россиян в НХЛ. По юниорам называл его трехмерным игроком, в отличие от многих двухмерных ровесников. Как только Бучневич созрел и в спортивном плане разозлился, то вышел на свой уровень», — цитирует Кравчука Russia-Hockey.