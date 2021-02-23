Дмитрий Яшкин повторил рекорд Александра Мальцева 50-летней давности

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги московское «Динамо» принимает «Автомобилист». После первого периода хозяева впереди – 4:0.
Четвёртую шайбу в составе команды Владимира Крикунова записал на свой счёт нападающий Дмитрий Яшкин. Благодаря этому чешский форвард достиг отметки в 37 голов в нынешней регулярке. Таким образом Яшкин повторил клубный рекорд московского «Динамо» по заброшенным шайбам в одном сезоне чемпионата страны. Прежнее достижение принадлежало легендарному нападающему Александру Мальцеву и было установлено в сезоне-1970/1971.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
27-летний Яшкин пополнил состав «Динамо» летом 2019 года. В нынешнем сезоне чешский форвард принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил 37 шайб и сделал 21 голевую передачу. Яшкин с большим отрывом лидирует в снайперской гонке КХЛ. Его контракт с «Динамо» рассчитан до 30 апреля 2022 года.
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