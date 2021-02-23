Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Салават Юлаев». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Вашингтон» отправил Илью Самсонова в фарм-клуб

«Вашингтон» отправил Илью Самсонова в фарм-клуб
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

Клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» отправил в фарм-клуб АХЛ российского голкипера Илью Самсонова, сообщает журналист The Washington Post Саманта Пелл на своей странице в «Твиттере».

Таким образом, россиянин не сыграет в предстоящем матче с «Питтсбург Пингвинз». Ворота команды будет защищать Витек Ванечек, его бэкапом будет Крэйг Андерсон.

«Кэпиталз» вызвали Самсонова из АХЛ 19 февраля. В последний раз голкипер принимал участие в матче «Вашингтона» 17 января с «Питтсбургом» (3:4Б).

Ранее Самсонов набрал первый балл в заокеанской карьере, отдав передачу в матче регулярного чемпионата АХЛ между «Херши Бирс» и «Бингхэмптон Дэвилз» (2:1). Кроме того, он отразил 22 броска из 23 и одержал первую победу в АХЛ в нынешнем сезоне.

Самсонов: хорошо себя чувствую после двух матчей в «Хёрши»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021