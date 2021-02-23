«Вашингтон» отправил Илью Самсонова в фарм-клуб
Клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» отправил в фарм-клуб АХЛ российского голкипера Илью Самсонова, сообщает журналист The Washington Post Саманта Пелл на своей странице в «Твиттере».
Таким образом, россиянин не сыграет в предстоящем матче с «Питтсбург Пингвинз». Ворота команды будет защищать Витек Ванечек, его бэкапом будет Крэйг Андерсон.
«Кэпиталз» вызвали Самсонова из АХЛ 19 февраля. В последний раз голкипер принимал участие в матче «Вашингтона» 17 января с «Питтсбургом» (3:4Б).
Ранее Самсонов набрал первый балл в заокеанской карьере, отдав передачу в матче регулярного чемпионата АХЛ между «Херши Бирс» и «Бингхэмптон Дэвилз» (2:1). Кроме того, он отразил 22 броска из 23 и одержал первую победу в АХЛ в нынешнем сезоне.
Самсонов: хорошо себя чувствую после двух матчей в «Хёрши»
Рекомендуем вам
- 23 февраля 2021
-
20:44
-
20:28
-
19:52
-
19:39
-
19:35
-
19:33
-
19:18
-
19:14
-
19:11
-
19:05
-
18:57
-
18:42
-
18:05
-
18:00
-
17:42
-
17:40
-
17:10
-
17:04
-
16:44
-
16:14
-
15:10
-
15:10
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:05
-
12:30
-
12:25
-
11:58
-
11:40
-
11:08
-
11:00
-
10:44
Партнерский контент
Рекомендуем вам