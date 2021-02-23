«Вашингтон» отправил Илью Самсонова в фарм-клуб

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Клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» отправил в фарм-клуб АХЛ российского голкипера Илью Самсонова, сообщает журналист The Washington Post Саманта Пелл на своей странице в «Твиттере».

Таким образом, россиянин не сыграет в предстоящем матче с «Питтсбург Пингвинз». Ворота команды будет защищать Витек Ванечек, его бэкапом будет Крэйг Андерсон.

«Кэпиталз» вызвали Самсонова из АХЛ 19 февраля. В последний раз голкипер принимал участие в матче «Вашингтона» 17 января с «Питтсбургом» (3:4Б).

Ранее Самсонов набрал первый балл в заокеанской карьере, отдав передачу в матче регулярного чемпионата АХЛ между «Херши Бирс» и «Бингхэмптон Дэвилз» (2:1). Кроме того, он отразил 22 броска из 23 и одержал первую победу в АХЛ в нынешнем сезоне.