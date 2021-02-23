Гатиятулин: «Трактору» не хватило свежести в матче с «Сибирью». Был тяжёлый выезд

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (2:4).

«Наверное, нам не хватило свежести. Был тяжёлый выезд, обратно долго добирались. Не успели восстановиться. Видно было в первом периоде — не хватало движения. Был всплеск во второй двадцатиминутке, но, к сожалению, на большее не хватило.

Не получилось взломать оборону «Сибири», как и в прошлых матчах с этим соперником. Тем не менее все ребята выкладывались, старались, за что хотелось бы их поблагодарить. Также хотелось поблагодарить болельщиков за поддержку. По Понтусу Обергу видно, что он пропускал матчи. До плей-офф остались ещё матчи. Верим, он наберёт форму. Надеемся, что Виталий Кравцов появится к следующему матчу. Ярослава Косова пока ждём», — приводит слова Гатиятулина пресс-служба КХЛ.