Широков — о 6:1 с «Сочи»: у нас давно нет права на ошибку. Будем продолжать в том же духе

Нападающий «Спартака» Сергей Широков прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Сочи» (6:1).

«Здорово, что выиграли, набрали нужные очки, а так, нужно выбросить этот матч из головы быстрее. Впереди осталось два матча, если выходим в плей-офф, то нас ждет очень серьезный соперник. Хорошая игра, целостная, из обороны хорошо выходили, в атаке держали шайбу. Хорошо, что удалось набрать четыре очка и повторить рекорды, стараюсь помогать команде, и здорово, что получается. У нас уже давно нет права на ошибку, каждая игра важная, каждую – как последнюю. Будем продолжать в том же духе», — приводит слова Широкова пресс-служба КХЛ.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» дома встретится с екатеринбургским «Автомобилистом», а «Спартак» в Москве — с новосибирской «Сибирью». Обе встречи состоятся 25 февраля.