Марьямяки: 5-е место в конференции — хороший результат, учитывая то, как складывался сезон

Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем» (3:2).

«Была тяжёлая игра, сопернику очень нужна была победа. Во втором периоде пропустили две шайбы, причём одну из-за моей ошибки. Хотел арбитрам показать видео, хотя нельзя этого делать. Смогли переломить ход матча, первое звено сыграло хорошо, как и вратарь Янис Калниньш. Осталась одна игра в регулярке — и начинаем готовиться к плей-офф. Пятое место в конференции — это хороший результат, учитывая то, как складывался сезон», — приводит слова Марьямяки пресс-служба КХЛ.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» дома встретится с хабаровским «Амуром», а «Витязь» в Санкт-Петербурге — со СКА. Обе встречи состоятся 25 февраля.