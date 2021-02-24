Панин — о деле Панарина: сильно удивились непонятному взрыву из прошлого

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин после матча регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо» (3:1) ответил на вопросы о словах известного российского тренера Андрея Назарова в адрес форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина.

«Жизнь в Риге? Передвигаемся с сопровождением. Автобус – гостиница, приём пищи, – опять в номер. Везде двигаемся с сопровождением.

Ситуация с Панариным? Сильно удивились непонятному взрыву из прошлого. Мы сидели и раскручивали ситуацию. Тут по-разному можно. Пообсуждали вместе», – цитирует Панина «Горобзор».

Недавно Назаров дал интервью, в котором сообщил, что экс-форвард «Витязя», а ныне нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» в 2011 году в Риге избил 18-летнюю девушку.