Источник: НХЛ не намерена расследовать дело против Панарина без достоверных доказательств

Обозреватель издания NY Post Ларри Брукс поделился информацией о позиции Национальной хоккейной лиги в отношении нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, который принял решение уйти в отпуск из-за обвинений в избиении в 2011 году в Риге 18-летней девушки.

«Возвращаясь на североамериканскую землю, мы лучше всего знаем, что НХЛ не начала независимого расследования обвинений против Панарина и не намерена этого делать впредь без достоверных доказательств того, что данный инцидент имел место», — утверждает Брукс.

Напомним, что недавно российский тренер Андрей Назаров дал интервью, в котором сообщил, что экс-форвард «Витязя», а ныне нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» в 2011 году в Риге избил 18-летнюю девушку.