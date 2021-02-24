Источник: НХЛ не намерена расследовать дело против Панарина без достоверных доказательств
Обозреватель издания NY Post Ларри Брукс поделился информацией о позиции Национальной хоккейной лиги в отношении нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, который принял решение уйти в отпуск из-за обвинений в избиении в 2011 году в Риге 18-летней девушки.
«Возвращаясь на североамериканскую землю, мы лучше всего знаем, что НХЛ не начала независимого расследования обвинений против Панарина и не намерена этого делать впредь без достоверных доказательств того, что данный инцидент имел место», — утверждает Брукс.
Напомним, что недавно российский тренер Андрей Назаров дал интервью, в котором сообщил, что экс-форвард «Витязя», а ныне нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» в 2011 году в Риге избил 18-летнюю девушку.
Экс-игрок «Витязя» Мирасти: даже не представляю, что Панарин мог избить девушку
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