Кузнецов: «Вашингтон» не реализовал большинство, что и стало самым большим разочарованием

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (2:3 ОТ).

«У обеих команд шансов было не очень много. Мы пытались играть умно и ждать своих шансов. Но в начале матча мы не реализовали ни одного из двух шансов в большинстве, что, пожалуй, стало самым большим разочарованием вечера», — цитирует Кузнецова официальный сайт НХЛ в русской версии.

Любопытный эпизод произошёл на предматчевой раскатке. Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов, уходя последним с раскатки своей команды, развернул ворота. Российский форвард сделал это, чтобы лишить соотечественника Евгения Малкина возможности реализовать свою примету и забросить шайбу в чужие ворота в конце своей разминки.