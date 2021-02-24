Лебрюн: «Каролина» начала переговоры о контракте с Бриндамором, но он может выйти на рынок

Известный североамериканский обозреватель Пьер Лебрюн поделился информацией о переговорах между «Каролиной Харрикейнз» и главным тренером команды Родом Бриндамором о новом контракте.

«Пять главных тренеров НХЛ могут остаться без контракта на следующий сезон, но только с одним из них уже начаты переговоры о продлении. Речь идёт о наставнике «Каролины» Роде Бриндаморе, с которым пока не достигнуто согласие о новом контракте. Владелец «ураганов» Том Дандон месяц назад утверждал, что он полностью согласен с видением Бриндамора и методами его работы, однако за этой ситуацией многие пристально наблюдают со стороны, так как потенциально Бриндамор может выйти на рынок», — сказал Лебрюн в эфире TSN Insider Trading.

Его коллега Даррен Дрегер добавил, что некоторые команды хотели бы оставить у себя нынешних тренеров (речь о Трэвисе Грине в «Ванкувер Кэнакс» и Рике Токкете в «Аризоне Койотс»), но пока не могут этого сделать из-за финансовых неурядиц, вызванных пандемией.