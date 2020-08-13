«Бред сивой кобылы». Тренер «Каролины» наехал на судей и НХЛ и теперь должен $ 25 тыс.

«Каролина» в упорной борьбе проиграла первый матч «Бостону», но больше всего главного тренера «ураганов» возмутил не результат, а решение судей засчитать шайбу Чарли Койла во втором периоде. После игры он разразился пылкой тирадой, за что немедленно получил весомый штраф — $ 25 тыс.

Свечников хотел забить чудо-гол, но «Бостон» его раскусил. Всё решил второй овертайм Россиянин впервые в нынешнем плей-офф ушёл со льда без набранных очков, а «Каролина» потерпела первое поражение.

Что случилось

Второй период, счёт 1:1. Ник Ритчи ведёт борьбу за шайбу с Джейкобом Славиным, оба попадают по ней руками в воздухе, и она отскакивает к Петру Мразеку. Вратарь накрывает шайбу ловушкой, Андерс Бьорк выбивает её на Койла, Койл забивает в пустые ворота, судья засчитывает гол.

Бриндамор берёт тренерский запрос на видеопросмотр, указывая, что игра не была вовремя остановлена. После просмотра решение судей остаётся в силе, «Каролина» получает двухминутный штраф, во время которого сравнивает счёт. Вроде бы все остались при своих, но как же справедливость? «Я знаю, что «Бостон» сегодня играл лучше нас, но выиграли бы мы, если бы этот гол не засчитали? Не знаю», — гадал он, но на простой констатации факта не остановился.

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«Это бред сивой кобылы, лига выглядит посмешищем»

Дело в том, что Бриндамор выбрал пас рукой как причину тренерского запроса. Формально к НХЛ не подкопаться – паса рукой действительно не было. «Мразек контролировал шайбу, что отменило потенциальный пас рукой», — такое объяснение приводится на сайте лиги. Но это не отменяет того, что судьи изначально ошиблись, не остановив игру, когда Мразек накрыл шайбу.

«Я всё ещё пытаюсь понять, почему гол Койла не отменили. Ко мне подошёл судья, и я ему сказал, что это либо помеха вратарю и соперник выбил у него шайбу из ловушки, либо Мразек не контролировал шайбу, тогда это пас рукой. Тут одно из двух, но мне надо знать, что вы решили. Ему просто надо было сказать мне своё решение, но он не сказал, и мне пришлось выбирать наугад. Это просто нелепо.

В любом случае такой гол нельзя засчитывать. Это никоим образом не может быть голом, судья хотел переложить ответственность на меня. Судья видео-гол сказал, что вратарь контролировал шайбу. Да это бред сивой кобылы! Вот почему НХЛ в такие моменты выглядит посмешищем, это же место преступления. Судьи видео-гол, которые ничего не вложили в эту игру, решают её исход. Это неправильно. Почему он не сообщает мне своё решение? Если это не пас рукой, я бы сказал — окей, тогда это помеха вратарю. Такой гол в любой лиге не должны засчитывать. Это делают миллионы людей, а мы не можем сделать правильно», — наехал на лигу Бриндамор.

НХЛ оштрафовала главного тренера «Коламбуса» Тортореллу на $ 20 тыс.

Штрафы вместо восстановления справедливости

Но какие бы ошибки ни совершали судьи, НХЛ не позволит так яростно их критиковать. В следующий раз Бриндамор хорошо подумает перед тем, как что-то говорить (в случае рецидива ему грозит ещё один штраф). Лига уже заткнула тренера «Коламбуса» Джона Тортореллу, который всегда славился своей прямотой. Зимой он получил штраф $ 20 тыс. за критику судей (тоже вполне справедливую) и, наученный горьким опытом, стал осторожно выбирать выражения.

Защитник «Коламбуса» Джонс о неудалении Хедмана: работа судей всю ночь была подозрительна

В первом матче «Коламбуса» с «Тампой» Торторелла был явно недоволен тем, что за минуту до победного гола «молний» судьи не удалили Виктора Хедмана, который нейтрализовал контратаку Кэма Аткинсона. На пресс-конференции у тренера шёл пар из ушей, но он сразу пресёк возможные вопросы по спорному моменту: «Даже не спрашивайте меня о неудалении Хедмана».

«Пусть меня штрафуют!» «Авангард» проиграл СКА и разозлился на судей СКА на классе победил в Омске, но его соперник снова заговорил о судействе.

НХЛ – не единственная лига, в которой не любят критику судей, в КХЛ то же самое. Все знают, как легко у нас лишиться 300 тыс. рублей даже за завуалированную критику, тем более за открытую.

НХЛ, как и КХЛ, крайне редко признаёт свою неправоту (в прошлом году, например, в частном порядке извинились перед «Вегасом» после грандиозного судейского скандала), но вместо штрафов не лучше бы было доработать процесс принятия решения, а в случае своей же ошибки – признать её, а не наказывать пострадавших? Так было бы справедливее.