Хедман — о Василевском: играть за одну команду с лучшим вратарём в мире — большая роскошь

Защитник клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман после матча с «Каролиной Харрикейнз» заявил, что считает голкипера «молний» Андрея Василевского лучшим в мире на своей позиции.



«Играть за одну команду с лучшим вратарём в мире — большая роскошь. Васи — боец, он является одной из самых больших причин, почему мы та команда, какой являемся. С «Каролиной» он снова выручил нас в нескольких моментах, в которых вратарь, как правило, бессилен. Да ещё со стороны оставил впечатление, что это не стоило ему особых усилий.



Поразительно наблюдать, насколько он вырос в мастерстве за годы в НХЛ. Насколько он талантлив, было видно всегда, но теперь он ещё и потрясающе стабилен. Постоянно подсказывает защитникам, помогает нам, очень уверенно обращается с шайбой. Совершенно искренне считаю его лучшим вратарем в мире», — приводит слова Хедмана официальный сайт НХЛ на русском языке.

«Тампа» обыграла «Каролину», Сергачёв сделал результативную передачу