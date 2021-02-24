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Хедман — о Василевском: играть за одну команду с лучшим вратарём в мире — большая роскошь

Хедман — о Василевском: играть за одну команду с лучшим вратарём в мире — большая роскошь
Хоккей / НХЛ 0
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Защитник клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман после матча с «Каролиной Харрикейнз» заявил, что считает голкипера «молний» Андрея Василевского лучшим в мире на своей позиции.

«Играть за одну команду с лучшим вратарём в мире — большая роскошь. Васи — боец, он является одной из самых больших причин, почему мы та команда, какой являемся. С «Каролиной» он снова выручил нас в нескольких моментах, в которых вратарь, как правило, бессилен. Да ещё со стороны оставил впечатление, что это не стоило ему особых усилий.

Поразительно наблюдать, насколько он вырос в мастерстве за годы в НХЛ. Насколько он талантлив, было видно всегда, но теперь он ещё и потрясающе стабилен. Постоянно подсказывает защитникам, помогает нам, очень уверенно обращается с шайбой. Совершенно искренне считаю его лучшим вратарем в мире», — приводит слова Хедмана официальный сайт НХЛ на русском языке.

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