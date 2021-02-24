Салливан: все звенья «Питтсбурга», от первого до четвёртого, играли усердно с «Кэпиталз»

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал результат матча регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (3:2).



«На мой взгляд, сегодня мы провели один из самых стабильных матчей в этом году. Именно это я сказал ребятам после завершения встречи. Сегодня мы играли с полной самоотдачей и старались играть правильно. Безусловно, матч в нашем исполнении не был идеальным, но такие встречи в принципе не так уж и часто встречаются.



Все наши звенья, от первого до четвёртого, сегодня играли усердно и боролись в матче с хорошей командой. Нельзя контролировать, попадёт ли шайба в ворота. В какой-то момент — всего на 22 секунды во втором периоде — мы оказались в роли отыгрывающихся, но независимо от того, что происходило в матче, мы продолжали сражаться, старались играть усердно и пытались сосредотачиваться на конкретном моменте. Как мне кажется, именно в таких ситуациях наша команда проявляет себя наилучшим образом», — цитирует Салливана официальный сайт НХЛ на русском языке.

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