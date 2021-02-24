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«Торпедо» продлило контракты с защитниками Зиятом Пайгиным и Михаилом Орловым

«Торпедо» продлило контракты с защитниками Зиятом Пайгиным и Михаилом Орловым
Хоккей / КХЛ 0

Нижегородское «Торпедо» продлило контракты с защитниками Зиятом Пайгиным и Михаилом Орловым, сообщается на официальной странице команды в «Твиттере».

Отмечается, что Пайгин подписал новое соглашение с клубом сроком на два сезона. 26-летний защитник перешёл в нижегородский клуб в ходе текущего сезона и набрал в 38 матчах 13 очков при показателе полезности «+6».

Орлов пополнил состав «Торпедо» в 2018 году. В 180 матчах за нижегородский клуб 28-летний защитник набрал 33 (10+23) очка при показателе полезности «+6».

Ранее стало известно, что тренерский штаб Дэвида Немировски продолжит работу с «Торпедо» в следующем сезоне. Контракты с клубом, помимо главного тренера, продлили все помощники — Сандис Озолиньш, Артём Чубаров, Владимир Куликов и Эндрю Кэксор.

Тренерский штаб Дэвида Немировски продолжит работу с «Торпедо» в следующем сезоне
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