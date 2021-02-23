Тренерский штаб Дэвида Немировски продолжит работу с «Торпедо» в следующем сезоне, сообщается на официальном сайте нижегородского клуба. Контракты с клубом, помимо главного тренера, продлили все помощники — Сандис Озолиньш, Артём Чубаров, Владимир Куликов и Эндрю Кэксор.

Немировски возглавил нижегородский клуб перед началом сезона 2018/2019, после чего на протяжении трёх лет кряду выводил команду в плей-офф. Под руководством специалиста команда однажды пробилась в плей-офф во время выступлений в Западной конференции и дважды — в Восточной.

В нынешнем сезоне «Торпедо» располагается на седьмом месте Восточной конференции, набрав 66 очков в 57 матчах. В активе нижегорожской команды 29 побед при 28 поражениях.