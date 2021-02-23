Тренерский штаб Дэвида Немировски продолжит работу с «Торпедо» в следующем сезоне
Тренерский штаб Дэвида Немировски продолжит работу с «Торпедо» в следующем сезоне, сообщается на официальном сайте нижегородского клуба. Контракты с клубом, помимо главного тренера, продлили все помощники — Сандис Озолиньш, Артём Чубаров, Владимир Куликов и Эндрю Кэксор.
Немировски возглавил нижегородский клуб перед началом сезона 2018/2019, после чего на протяжении трёх лет кряду выводил команду в плей-офф. Под руководством специалиста команда однажды пробилась в плей-офф во время выступлений в Западной конференции и дважды — в Восточной.
В нынешнем сезоне «Торпедо» располагается на седьмом месте Восточной конференции, набрав 66 очков в 57 матчах. В активе нижегорожской команды 29 побед при 28 поражениях.
«Торпедо» в восьмой раз подряд вышло в плей-офф
Рекомендуем вам
- 23 февраля 2021
-
10:08
-
10:02
-
09:39
-
09:30
-
09:12
-
09:03
-
08:45
-
08:24
-
08:04
-
08:00
-
07:38
-
07:34
-
07:13
-
07:05
-
06:52
-
06:46
-
06:44
-
06:07
-
05:56
-
05:45
-
05:34
-
03:45
-
02:49
-
02:17
- 22 февраля 2021
-
23:40
-
23:32
-
23:24
-
22:45
-
22:26
-
22:13
-
21:55
-
21:44
-
21:29
-
21:05
-
21:00
Партнерский контент
Рекомендуем вам