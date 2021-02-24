Анисин — о ситуации с Панариным: полиция приехала, когда мы пошли спать, и что-то выясняла

Бывший игрок «Витязя» Михаил Анисин поделился воспоминаниями об инциденте с нападающим «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемием Панариным.

«Андрей Викторович (Назаров. — Прим. «Чемпионата») дал нам три выходных, поскольку в чемпионате КХЛ наступила пауза на Евротур. Помню, что Даниилу Маркову надо было улетать в Америку, чтобы продлить срок действия своей грин-карты. С Тёмой мы тогда проживали в одном номере на выезде, играли в одной тройке, дружили и держались вместе. Решили с ним пойти в караоке. Позднее к нам подошёл ещё и Алексей Трощинский.



Приехала ли после инцидента полиция разбираться? Да, потом, когда мы уже спать пошли. Полицейские приехали и что-то выясняли. Но что — толком уже и не скажу. Меня тоже к ним подводили и спрашивали: мол, я это сделал? Девушки сказали: «нет, не он». По возвращении в Россию Панарина вызвал к себе генеральный менеджер клуба Алексей Жамнов, провёл воспитательную беседу на тему, что публичный человек должен уметь держать себя в руках, и оштрафовал.



Откуда взялась сумма в € 40 тыс., о которой сказал Назаров? Не знаю, таких денег у нас быть не могло. Тогда мы зарабатывали 4-5 млн рублей за сезон», — приводит слова Анисина «Спорт-экспресс».