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Жамнов — о словах Назарова: заявление о взятке в € 40 тысяч — это круто, конечно

Жамнов — о словах Назарова: заявление о взятке в € 40 тысяч — это круто, конечно
Хоккей / КХЛ 0
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Генеральный менеджер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал ситуацию с обвинениями со стороны тренера Андрея Назарова в адрес нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина.

«Я даже не помню тот инцидент — что вызывал Панарина к себе. Думаю, добавить к словам Анисина мне нечего, и не стоит эту историю раздувать. Если бы случилось что-то серьёзное, это наверняка отложилось бы у меня в памяти. Ну и заявление о взятке в 40 тысяч евро — это круто, конечно», — приводит слова Жамнова Матч ТВ.

Напомним, Жамнов работал генеральным менеджером «Витязя» в 2011 году. Как рассказал экс-форвард подольской команды Михаил Анисин, Алексей по приезде из Риги вызвал Панарина, провёл с ним воспитательную беседу — что публичный человек не может так себя вести, — и оштрафовал.

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