Даниил Марков — об инциденте с Панариным: про эту блевотину даже говорить не буду

Бывший защитник «Витязя» Даниил Марков прокомментировал ситуацию с нападающим команды Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемием Панариным.



«Я про эту блевотину даже говорить не буду. Улетаю в Детройт на похороны Чики (Сергей Чекмарёв, бывший массажист «Детройта». — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Маркова Матч ТВ.



Напомним, недавно российский тренер Андрей Назаров дал интервью, в котором сообщил, что экс-форвард «Витязя», а ныне нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» в 2011 году в Риге избил 18-летнюю девушку.



Экс-нападающий «Витязя» Михаил Анисин заявил, что во время инцидента с Панариным был, помимо самого Анисина, ещё и Алексей Трощинский. Кроме того, четвёртым в компании мог оказаться Даниил Марков.



Ранее Панарин покинул расположение «Рейнджерс».