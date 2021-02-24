Даниил Марков — об инциденте с Панариным: про эту блевотину даже говорить не буду

Бывший защитник «Витязя» Даниил Марков прокомментировал ситуацию с нападающим команды Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемием Панариным.
«Я про эту блевотину даже говорить не буду. Улетаю в Детройт на похороны Чики (Сергей Чекмарёв, бывший массажист «Детройта». — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Маркова Матч ТВ.
Напомним, недавно российский тренер Андрей Назаров дал интервью, в котором сообщил, что экс-форвард «Витязя», а ныне нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» в 2011 году в Риге избил 18-летнюю девушку.
Экс-нападающий «Витязя» Михаил Анисин заявил, что во время инцидента с Панариным был, помимо самого Анисина, ещё и Алексей Трощинский. Кроме того, четвёртым в компании мог оказаться Даниил Марков.
Ранее Панарин покинул расположение «Рейнджерс».
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