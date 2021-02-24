Защитник «Бостона» выбыл как минимум на месяц из-за перелома руки

Защитник команды Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» Жереми Лозон получил перелом руки. Он пропустит как минимум месяц, сообщает TSN.

Отмечается, что канадец получил травму в матче с «Филадельфией Флайерз», прошедшем в ночь с 21 на 22 февраля (по московскому времени) на открытом воздухе на озере Тахо.

В нынешнем сезоне 23-летний игрок обороны принял участие в 23 матчах регулярного чемпионата НХЛ. На его счету три результативные передачи при показателе полезности «–2».

Он был задрафтован «мишками» в 2015 году во втором раунде под общим 52-м номером. Канадский защитник выступает за «Брюинз» с 2017 года. В феврале 2020 года Лозон подписал с «Бостоном» новое соглашение на $ 1,7 млн. Оно рассчитано на два года.