Защитник «Бостона» выбыл как минимум на месяц из-за перелома руки
Защитник команды Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» Жереми Лозон получил перелом руки. Он пропустит как минимум месяц, сообщает TSN.
Отмечается, что канадец получил травму в матче с «Филадельфией Флайерз», прошедшем в ночь с 21 на 22 февраля (по московскому времени) на открытом воздухе на озере Тахо.
В нынешнем сезоне 23-летний игрок обороны принял участие в 23 матчах регулярного чемпионата НХЛ. На его счету три результативные передачи при показателе полезности «–2».
Он был задрафтован «мишками» в 2015 году во втором раунде под общим 52-м номером. Канадский защитник выступает за «Брюинз» с 2017 года. В феврале 2020 года Лозон подписал с «Бостоном» новое соглашение на $ 1,7 млн. Оно рассчитано на два года.
«Бостон» разгромил «Филадельфию» в матче с 10 голами, Проворов набрал одно очко
Рекомендуем вам
- 24 февраля 2021
-
23:34
-
22:48
-
22:32
-
21:55
-
21:34
-
21:21
-
20:49
-
20:23
-
20:05
-
19:53
-
19:37
-
19:23
-
18:54
-
18:45
-
18:41
-
18:25
-
18:11
-
17:51
-
17:28
-
17:24
-
17:00
-
16:55
-
16:29
-
15:30
-
15:05
-
14:34
-
14:00
-
13:19
-
13:11
-
12:45
-
12:31
-
12:13
-
12:09
-
11:35
-
11:10
Партнерский контент
Рекомендуем вам