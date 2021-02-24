Матч «Сан-Хосе» — «Вегас» перенесён из-за возможного заражения COVID-19 игроков «Шаркс»

Предстоящий матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сан-Хосе Шаркс» и «Вегас Голден Найтс» перенесён на более позднюю дату, сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

Причиной такого решения стали возможные случаи заражения коронавирусом в команде из Калифорнии. Сегодняшняя тренировка «Сан-Хосе» также была отменена.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.

В нынешнем сезоне «Сан-Хосе» провёл 17 матчей и набрал 16 очков. Команда занимает 7-е место в Западном дивизионе. «Вегас» лидирует в дивизионе, имея в своём активе после 16 встреч 23 очка.