Дубль Нюландера принёс «Торонто» победу над «Калгари». У Михеева «-1»

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Торонто Мэйпл Лифс» на домашнем льду принимал «Калгари Флэймз». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 2:1.

Счёт в матче был открыт лишь на 17-й минуте 3-го периода – канадский форвард Эндрю Манджапане вывел гостей вперёд. Спустя две минуты звёздный нападающий «Торонто» Вильям Нюландер сравнял счёт – 1:1, а уже в самом начале овертайма его точный бросок принёс его команде победу в матче.

Российские форварды «Торонто» Илья Михеев и Александр Барабанов завершили встречу без результативных действий, проведя на льду 13 минут 19 секунд и 8 минут 48 секунд соответственно. Показатель полезности Михеева – «-1», а у Барабанова» — «0».

27-летний российский защитник «Калгари» Никита Нестеров пропустил 3-ю игру кряду.

«Торонто Мэйпл Лифс», набрав 32 очка в 21 игре, является лидером в турнирной таблице Северного дивизиона НХЛ, а «Калгари Флэймз» (20) – на 5-м месте.