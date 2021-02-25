КХЛ ответила на запрос американского телеканала ESPN об инциденте с Панариным

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги ответила на запрос американского телеканала ESPN о возможных сведениях об инциденте с участием экс-форварда «Витязя», а ныне клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс», Артемия Панарина об избиении в 2011 году в Риге 18-летней девушки.
Пресс-служба КХЛ заявляет, что лига не получала жалоб в связи с каким-либо инцидентом с Артемием Панариным в декабре 2011 года. Сообщается, что, если бы они получили какую-либо жалобу, КХЛ бы провела расследование, поскольку невероятно серьёзно относится к любым обвинениям в неправомерном поведении.
Напомним, недавно российский тренер Андрей Назаров дал интервью, в котором сообщил, что экс-форвард «Витязя», а ныне нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» в 2011 году в Риге избил 18-летнюю девушку.
Экс-нападающий «Витязя» Михаил Анисин заявил, что во время инцидента с Панариным был, помимо самого Анисина, ещё и Алексей Трощинский. Кроме того, четвёртым в компании мог оказаться Даниил Марков.
Ранее Панарин покинул расположение «Рейнджерс».
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